Российский офис шведской компании сообщил о продажах автомобилей за прошлый месяц. Согласно отчетным данным, продажи автомобилей Volvo в России в январе выросли на 29,2%.
Продажи автомобилей Volvo в России в январе выросли на 29,2%
06.02.2018 12:01
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Объём реализованных автомобилей в прошлом месяце составил 93 экземпляра, причем большая часть пришлась на модель ХС90.
Этот кроссовер является самой продаваемой моделью марки и в январе был реализован в количестве 31 ед., а этот результате превышает прошлогодний на 14,8%.
Вторым самым популярным автомобилем марки становится среднеразмерный кроссовер ХС60 второго поколения, который разошелся тиражом в количестве 18 единиц.
Также на российском рынке было продано 15 седанов Volvo S90.
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