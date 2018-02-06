Российский офис шведской компании сообщил о продажах автомобилей за прошлый месяц. Согласно отчетным данным, продажи автомобилей Volvo в России в январе выросли на 29,2%.

Объём реализованных автомобилей в прошлом месяце составил 93 экземпляра, причем большая часть пришлась на модель ХС90.

Этот кроссовер является самой продаваемой моделью марки и в январе был реализован в количестве 31 ед., а этот результате превышает прошлогодний на 14,8%.

Вторым самым популярным автомобилем марки становится среднеразмерный кроссовер ХС60 второго поколения, который разошелся тиражом в количестве 18 единиц.

Также на российском рынке было продано 15 седанов Volvo S90.