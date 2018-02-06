Водородный кроссовер Hyundai Nexo получил караоке и новый автопилот

Корейская марка Hyundai на водородных кроссоверах Nexo в системе автономного пилотирования преодолела 190 километров от Сеула до Пхенчхана по дорогам общего назначения.

Hyundai презентовала свой новый водородный кроссовер Nexo, который еще оснащен и системой автоматического пилотирования 4 поколения.

Hyundai Nexo с новым автопилотом способен подстраиваться под поток движения, самостоятельно перестраиваться в другую полосу движения, обгонять и определять автомобили и размеры пунктов оплаты на платных магистралях.

При поездке от Сеула до Пхенчхана автопилот смог удерживать среднюю скорость 100-110 километров.

Всех характеристик Nexo пока не раскрыли, но было сказано, что модель оснастили системой управления умным домом, караоке, системой мониторинга за пассажирами и виртуальным голосовым помощником.

Впервые Nexo в качестве концепта показали на CES. Тогда было сказано, что кроссовер получил 163-сильный мотор и запас хода 590 км.