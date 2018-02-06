Российские аналитики из Автостат провели новый мониторинг цен, по результатам которого стало известно, что у компании Volkswagen стали дороже две модели. Так, в России подорожали седан Volkswagen Polo и пикап Amarok.

Стоимость стала больше для моделей 2018 года выпуска.

Так, в минимальная цена седана Volkswagen Polo по-прежнему составит 599 900 рублей, при этом средние комплектации стали дороже от 15 до 20 тысяч рублей.

Теперь четырехдверка в версии GT Polo обойдется по цене 919 900 рублей. Пикап Amarok подорожал сильнее, а удорожание составило 2-3%, а денежном выражении это от 63 800 до 76 100 рублей.

Базовый вариант пикапа теперь обойдется по цене от 2 167 500 рублей, тогда как версия Aventura с трехлитровым мотором и автоматом теперь имеет ценник 3 634 000 рублей.