В МВД озвучили самые популярные способы угона автомобилей‍

Самым распространенным методом угона в России по-прежнему считается разбивание окон и вскрытие замка на двери автомобиля.

Как рассказали «Газета.ru» в МВД РФ, при краже автомобиля используют множество методов, но пока самым распространенным считается грубая сила.

Для более дорогих автомобилей уже применяют современные методы, которые помогают проникнуть в салон и завести двигатель различными способами или получить полный доступ к авто через подмену сигнала, который исходит от смарт-ключей.

Эксперты советуют заранее подумать о нескольких способах защиты авто, а ранее сообщалось, что лучшим способом являются комбинированные системы безопасности – механические и электронные. Также рекомендуется застраховать автомобиль.

По итогу 2017 года больше всего угоняли автомобили марок lada, Toyota, Hyundai, и Kia.

Более дорогие автомобили угоняют реже, и зачастую их отправляют в другую страну или на разборку.