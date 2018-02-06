Электрическая версия седана Hyundai Elantra замечена на тестах

В компании Hyundai вывели на тестирование новую версию седана Hyundai Elantra. Новинка была замечена во время тестирования, а фото были опубликованы изданием Motor1.

Как сообщается, на тестах был замечен седан с полностью электрической силовой установкой. Электрический Hyundai Elantra станет второй моделью марки.

Его сейчас тестируют в Канаде, а на то, что это именно электрическая версия тестируется на дорогах указывает её бесшумность.

Кроме этого у тестового прототипа отсутствуют патрубки выхлопной системы. Предполагается, что силовая установка модели может быть от нового Ioniq, в котором 118-сильный электромотор.

Запас хода этой модели составляет 200 км.