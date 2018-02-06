В Москве появится каршеринг с фиксированной ценой поездок

В текущем месяце на столичном рынке появится новый оператор каршеринга, у которого будет фиксированная цена поездки.

Новым оператором станет известный всем россиянам сервис «Яндекс», который начнет предоставлять свои автомобили уже в феврале и их можно будет арендовать по фиксированной цене.

Расчет стоимости поездки будет похож как при заказе автомобиля через «Яндекс.Такси», где стоимость поездки становится известной еще до посадки в автомобиль и не меняется от сложившееся ситуации на дороге.

Для заказа автомобиля в каршеринге по фиксированной цене в приложении пользователю нужно будет указать точный адрес.

Только тогда программа сможет рассчитать стоимость поездки и даже проложит рекомендуемый маршрут с учетом ситуации на дороге. Стоимость поездки по фиксированному тарифу будет начинаться от 5 рублей с учетом страховки.

Новый сервис от Яндекса получил название «Яндекс.Драйв» и в нем помимо фиксированного тарифа еще продолжат поминутный, но его стоимость станет известна позже.

В «Яндекс.Драйв» будут доступны машины Renault Kaptur, Kia Rio и Kia Rio X-Line.