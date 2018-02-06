Премиальные автомобили проекта «Кортеж» отправятся на Восток

Не там много времени осталось до официальной презентации новых автомобилей, которые разрабатывались в рамках проекта «Кортеж». Уже не раз сообщались различные подробности об автомобилях, в том числе и сообщалось, что они будут доступны для покупки любому желающему.

При этом напомним, что в рамках проекта Кортеж изначально предусматривалось создание автомобилей, предназначенных только для первых лиц государства.

Между тем, в СМИ появилась информация, согласно которой автомобиль «Кортежа» отправятся на Восток.

В частности, рассматривается экспорт таких машин в Юго-Восточную Азию и Ближний Восток.

Ранее в Минпромторге назвали розничную стоимость автомобиля «Кортежа»‍, а также сообщалось, что дистрибьютор автомобилей «Кортеж» начнет работать в первом квартале.

Кроме этого «НАМИ» ранее представил 245-сильный турбомотор для автомобилей «Кортежа», а еще был рассекречен салон лимузина.