Продажи автомобилей Bentley в России в 2017 году упали на четверть

Об этом свидетельствуют данные аналитиков из Автостат. Согласно этим данным, продажи автомобилей Bentley в 2017 году в России упали на четверть.

В прошлом году дилерам компании удалось реализовать 235 автомобилей Bentley, что на 26 процентов меньше. В 2016 году объём продаж составил 318 ед.

Чаще всего россияне выбирали кроссовер марки Bentayga, на него и пришлась большая часть продаж. Модель разошлась тиражом в количестве 156 единиц.

Также на российском рынке было продано 47 автомобилей модели Continental, 21 Flying Spur и 11 Mulsanne.

Около 60% автомобилей было продано в московском регионе – 137 ед.