В США на парковке нашли целую коллекцию брошенных дорогих спорткаров

В штате Теннесси на парковке была обнаружена коллекция дорогих спортивных автомобилей, а по количеству пыли на авто можно понять, что они там стоят очень давно.

Блогерам канала Motor 2nd попали фотографии коллекции, которые были сделаны одним профессиональным фотографом.

Он случайно забрел на крытую парковку и увидел там целую коллекцию классических спортивных автомобилей разных стран.

Местоположение этой коллекции не раскрывается, но было сказано, что автор фотографий попал на нее без труда.

Сообщается, что по всему этажу парковки установлены таблички с указанием о видеонаблюдении, но видимой охраны он не увидел.

По некоторым данным автомобили на парковке стоят уже несколько лет, и они являются частью гоночной команды, которая принадлежит местному бизнесмену.