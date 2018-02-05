«АТС» создала первый прототип битопливного универсала Lada Vesta‍

Компания «АТС» занимается выпуском двухтопливного седана Lada Vesta, который может работать на бензине и метане.

Сейчас компания подготовила первую модификацию Vesta SW CNG, об этом сообщает паблик RCI News. О сроках выхода серийной версии Vesta SW CNG пока не сообщается.

Напомним, Vesta CNG оснащается 90-литровым металлокомпозитным баллоном. На полных баках двухтопливный седан может проехать около 1000 километров без дозаправки, а за счет метана, затраты на топливо можно сократить в три раза.

Сейчас Lada Vesta CNG на российском рынке стоит от 624 900 рублей.