Представители возрожденного бренда Borgward рассказали журналистам о дате презентации нового купеобразного кроссовера Borgward BX6. Так была названа дата премьеры нового купеобразного кроссовера Borgward BX6, которая запланирована на апрель текущего года и будет проходить в рамках автосалона в Пекине.

Как известно концепт кроссовера в версии TS был представлен в 2016 году, а серийная версия появится на рынке только в этом году.

По предварительным данным кроссовер с габаритами 4 601/1 877/1 656 мм и колесной базой 2 685 мм будет приводится в движение турбированными силовыми агрегатами объёмом 1,4 и 2,0 литра, мощность которых составит 150 и 224 лошадиных силы.

Будет ли система привода у модели на все колеса пока неизвестно. Дизайн салона будет выполнен в стилистике другого кроссовера BX5.

Так, в салоне Borgward BX6 будет кожаная отделка, а также сенсорный экран информационно-развлекательной системы, который будет возвышаться над передней панелью. В минимальной комплектации нового кросс-купе будет магнитола, но в виде планшета.