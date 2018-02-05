В России стартовали продажи кроссовера Lada XRAY 2018 с новыми опциями

Дилерские центры Lada стали получать кроссовер Xray 2018 года с новым оборудованием.

Так, клиентам стала доступна версия Luxe с пакетом Prestige и версия Xray в исполнении Exclusive.

В этих моделях добавили круиз-контроль и ограничитель скорости, которыми можно управлять с рулевого колеса.

Новые опции доступны для версий с 1,8-литровым 122-сильным мотором.

Также в Lada Xray 2018 года появилась специальная накладка на порог багажного проема, а версия Luxe дополнилась центральным плафоном освещения второго ряда сидений.