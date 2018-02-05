В 2018 году в России появится новый компактный кроссовер Chery Tiggo 4

На российском рынке в третьем квартале 2018 года появится новый компактный кроссовер от компании Chery. В Китае с прошлого года продается Chery Tiggo 5x, который в других странах больше известен как Tiggo 4, эта модель поступит в текущем году и на российский рынок.

В дилерских центрах марки он появится в третьем квартале 2018 года, а цены и комплектации будут объявлены позже.

Tiggo 4 получил размеры: 4 338 мм – длина, 1 830 мм – ширина, 1 645 мм – высота, размер колесной базы – 2 630 мм.

Для кроссовера пока предусмотрен один мотор и это 1,5-литровый 147-сильный ДВС, который может работать с 6-ступенчатой механикой или роботизированной коробкой с двойным сцеплением.

Привод для модели только передний. Комплектация у кроссовера может включать камеру кругового обзора, 18-дюймовые колесные диски, круиз-контроль, системы ABS, EBD, ESP и систему контроля тяги, а также панорамную крышу.

Базовая версия Tiggo 4 на китайском рынке оценивается в 790 900 юаней, что в пересчете составляет 713 тыс. рублей.