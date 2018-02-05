Хэтчбек Ford Ka+ обновился и получил новую кросс-версию Ka+Active‍

Для европейского рынка компания Ford представила обновленную версию хэтчбека Ford Ka+, который также будет предлагаться в новой версии Ka+ Active.

Новинка в отличие от своего предшественника получила расширенный список доступного оборудования, новый двигатель, а также обновленную внешность.

Теперь модель будет предлагаться с новым передним и задним бамперами, новой радиаторной решеткой, а также мультимедийной системой Sync 3 с 5,6-дюймовым экраном и поддержкой смартфонов.

Кроме этого, в списке оборудования автомобиля будет обогрев ветрового стекла, задний парктроник, датчики дождя и света, запуск двигателя с кнопки и климат-контроль.

Моторная гамма будет представлена новым бензиновым двигателем с рабочим объёмом цилиндров 1.2 литра.

Мощность мотора составит 70 или 85 лошадиных сил. Также в линейке двигателей остался и дизельный полуторалитровый мотор мощностью 95 лошадиных сил.

Среди трансмиссии для двигателей будет предложена только пятиступенчатая механика. Что касается «внедорожной» версии, то она в отличие от обычного варианта получит черную решетку радиатора, увеличенный дорожный обвес, а еще будут защитные накладки на бамперы.

Обновленный Ford Ka+ поступит в продажу до конца года и будет предлагаться по цене от 9 990 евро или 705 тысяч рублей.