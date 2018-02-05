В Париже стали известны самые красивые серийные и концептуальные автомобили 2017 года.
В Париже назвали самые красивые автомобили 2017 года
05.02.2018 18:53
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На открывшемся автофестивале в Париже, жюри определило автомобили, которые стали самыми красивыми по итогу года.
Первое место досталось спорткару Alpine A110, который стал первой моделью, возрожденной французской марки.
Второе и третье место у BMW X2 и DS7 Crossback. Эти три модели обошли Volvo XC60, Jaguar E-Pace и Mazda MX-5.
Французскому премиальному кроссоверу DS7 Crossback досталась еще и премия самого красивого интерьера.
Также победителями престижного конкурса стали: концепт Mazda Concept Vision Coupe и проект Pop.Up.
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