В Париже назвали самые красивые автомобили 2017 года‍

В Париже стали известны самые красивые серийные и концептуальные автомобили 2017 года.

На открывшемся автофестивале в Париже, жюри определило автомобили, которые стали самыми красивыми по итогу года.

Первое место досталось спорткару Alpine A110, который стал первой моделью, возрожденной французской марки.

Второе и третье место у BMW X2 и DS7 Crossback. Эти три модели обошли Volvo XC60, Jaguar E-Pace и Mazda MX-5.

Французскому премиальному кроссоверу DS7 Crossback досталась еще и премия самого красивого интерьера.

Также победителями престижного конкурса стали: концепт Mazda Concept Vision Coupe и проект Pop.Up.