Продажи электромобилей Tesla в России в 2017 году выросли на 59%

В прошлом году продажи автомобилей американской компании показали рост. Как известно, официально на российском рынке Tesla не представлена, но продажей занимается экспортёр Moscow Tesla Club.

При этом популярность этих электрокаров на российском рынке растет и в прошлом году продажи их выросли на 59% до 62 проданных экземпляров.

Для сравнения в 2016 году было реализовано всего 39 электромобилей Tesla.

Большая часть продаж пришлась на кроссоверы Model Х, которые были проданы в 2017 году в количестве 48 ед., тогда как на седаны Model S пришлось 19 реализованных штук.

Большая часть из общего объёма пришлась на Москву и Подмосковье, пишет Автостат.