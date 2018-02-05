В прошлом году продажи автомобилей американской компании показали рост. Как известно, официально на российском рынке Tesla не представлена, но продажей занимается экспортёр Moscow Tesla Club.
Продажи электромобилей Tesla в России в 2017 году выросли на 59%
05.02.2018 12:01
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При этом популярность этих электрокаров на российском рынке растет и в прошлом году продажи их выросли на 59% до 62 проданных экземпляров.
Для сравнения в 2016 году было реализовано всего 39 электромобилей Tesla.
Большая часть продаж пришлась на кроссоверы Model Х, которые были проданы в 2017 году в количестве 48 ед., тогда как на седаны Model S пришлось 19 реализованных штук.
Большая часть из общего объёма пришлась на Москву и Подмосковье, пишет Автостат.
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