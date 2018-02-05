Эксперты составили Топ самых дорогих автомобилей в России‍

Российские аналитики из Автостат Инфо опубликовали рейтинг самых дорогих автомобилей на российском рынке по средневзвешенным ценам за декабрь 2017 года. Так, эксперты составили Топ самых дорогих автомобилей на рынке России, который возглавил Rolls-Royce Phantom.

В целом же россияне за декабрь прошлого года приобрели автомобилей на общую сумму 215,8 миллиарда рублей.

Самая высокая средневзвешенная стоимость оказалась у Rolls-Royce Phantom, средняя цена за один такой автомобиль составила 35 865 000 рублей, а всего в декабре их купили два экземпляра.

Вторым самым дорогим автомобилем стал Rolls-Royce Dawn, который был продан в количестве одной единицы за 28 168 000 рублей.

В тройке лидеров по цене оказался Rolls-Royce Ghost (24 700 000 рублей), а четвертый показатель оказался у Bentley Mulsanne с ценником 23 534 000 рублей. Эта модель была продана в количестве одного экземпляра.