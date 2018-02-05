Lada Vesta и Lada Xray получат новый японский вариатор Jatco

Российский автогигант намерен оснастить Lada Vesta и Xray новой коробкой передач. Информация об этом стала появляться еще в прошлом году, между тем сегодня стали известны новые данные.

От собственных источников Drom удалось узнать, что у модели не будет классической автоматической трансмиссии, как предполагалось ранее, а вместо неё будет вариатор.

Сейчас в компании уже ведут работы по адаптации вариатора Jatco JF011E/015. Эта коробка передач предлагается на многих моделях Renault, Mitsubishi, Citroen, Nissan, Suzuki.

По предварительным данным вариатор будет предложен для Весты в варианте с 1,6-литровым двигателем Nissan H4 (HR16DE). Последний собирается на предприятии «АвтоВАЗа».

По некоторым данным «ниссановский» двигатель может стать заменой вазовскому 1,8-литровому мотору.

Более того сообщается, что новый вариатор для Весты и Иксрея, а также другие трансмиссии Jatco могут локализовать в России.

Отмечается, что информация о месте производства КП, также как и об объёмах производства не разглашается, но при этом уже принято окончательное решение.

Также вариатор будет адаптирован и для Xray. Ожидается, что версии моделей с японским вариатором появятся не ранее второй половины следующего года.