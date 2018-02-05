Skoda объявила выгодные условия на покупку автомобилей в РФ в феврале‍

Для российских клиентов сейчас действуют несколько специальных предложений на покупку любого автомобиля чешской марки.

Российский офис марки Skoda объявил о спецпредложениях на покупку своих авто в феврале. Так, в последний месяц зимы автопроизводитель предлагает приобрести в кредит Rapid, Octavia и Yeti с процентной ставкой от 8,9%.

Также в феврале действует спецпредложение по кредиту Simply Clever, в рамках которого гарантирован обратный выкуп автомобиля.

В этом кредите процентная ставка от 8,9% и первоначальный взнос 15% на модели Rapid, Octavia и Yeti, а флагманские модели Kodiaq и Superb доступны по Simply Clever при первом взносе от 30%.

Также в Skoda сейчас действуют программы государственного льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», а еще Утилизация/Трейд-ин и DasWeltAutо.