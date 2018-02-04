В прошлом месяце сообщалось, что новый кроссовер чешской марки вызвал ажиотажный спрос и что в компании задумались о расширении производственной площадки. При этом спрос на кроссовер Skoda Karoq 2018 превысил все ожидания, ведь за новинкой выстроилась громадная очередь.
Спрос на кроссовер Skoda Karoq 2018 превысил все ожидания
04.02.2018 17:30
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Производитель уже ввел дополнительные рабочие смены, однако в среднем покупатели оформляют заказы на модель уже на 18 недель вперед.
При этом такой срок ожидания актуален для версий, оснащенных дизельными 1,6 и 2,0-литровыми моделями, тогда как бензиновая модификация кроссовера с 1,5-литровым мотором распродана уже на год вперед.
Стоит отметить, что в целом на выполнение заказа на другие модели в компании тратят от 7 до 15 недель.
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