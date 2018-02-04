В прошлом месяце сообщалось, что новый кроссовер чешской марки вызвал ажиотажный спрос и что в компании задумались о расширении производственной площадки. При этом спрос на кроссовер Skoda Karoq 2018 превысил все ожидания, ведь за новинкой выстроилась громадная очередь.

Производитель уже ввел дополнительные рабочие смены, однако в среднем покупатели оформляют заказы на модель уже на 18 недель вперед.

При этом такой срок ожидания актуален для версий, оснащенных дизельными 1,6 и 2,0-литровыми моделями, тогда как бензиновая модификация кроссовера с 1,5-литровым мотором распродана уже на год вперед.

Стоит отметить, что в целом на выполнение заказа на другие модели в компании тратят от 7 до 15 недель.