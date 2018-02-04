Mercedes начала тестировать новый электрический кроссовер EQ

Как известно, в немецкой компании создали новый суббренд, модельный ряд которого будет представлен автомобилями, оснащенными полностью электрическими силовыми установками.

Ранее сообщалось, что в ближайшие несколько лет на рынке появится как минимум три новинки под брендом EQ. При этом совсем недавно первый электрокар бренда уже был замечен на тестах.

Так, стало известно, что первой моделью нового бренда станет полностью электрический кроссовер, который позиционируют как будущего конкурента Jaguar I-Pace.

Дизайн новинки будет выполнен в стилистике концептуального Generation EQ Concept.

О силовой установке электрокроссовера информации нет, но можно предположить, что она достанется от этого же концепта, который был оснащен двух электродвигателями.

Суммарная отдача электромоторов составит 402 лошадиных силы при 700 Нм крутящего момента.

В дальнейшем модельный ряд EQ пополнится компактным кроссовером и седаном.

