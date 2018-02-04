Новый бюджетный электрокар на базе Solaris‍ выпустит Hyundai

Корейская марка ставит индийский рынок очень приоритетным для себя и для него планируется создать бюджетный электрокар на базе уже существующей версии Hyundai Solaris.

По некоторым данным электрокар по размерам сопоставим с Hyundai Xcent, который на индийском рынке предлагается с дизельным и бензиновым мотором.

По данным зарубежных СМИ, в Индии Hyundai представит целую линейку электрокаров и среди них будет электрическая версия кроссовера Hyundai Kona.

Технических данных электрокаров пока не озвучивают, но не исключено, что самым доступным электрокаром станет Xcent, который скорее всего станет не новой моделью, как считают некоторые эксперты, а просто получит электрификацию.

Презентация электрокаров для индийского рынка должна состоятся в 2019 году.