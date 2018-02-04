Как защитить автомобиль от сколов?

Покупая автомобиль из автосалона или завода, каждый хочет, чтобы внешний вид его транспортного средства оставался неизменным длительное время. Современные способы защиты от сколов помогут вашему железному другу оставаться красивым и ухоженным долгое время.

Защита автомобиля на долгое время

В последнее время есть масса способов, которые позволяют уберечь вашу машину от сколов и царапин. Особой популярностью пользуется покрытие ceramic pro, которое обеспечивает высокую степень защиты на период времени до пяти лет.

Обработка керамик про, обеспечивает 100%-ю защиту кузова автомобиля от различных химических реагентов и небольших механических повреждений. Такое покрытие практически не нуждается в мойке, так как грязь скатывается сама по себе.

Также стоит отметить, что лаковое покрытие защищает краску автомобиля от ультрафиолетового излучения и защищает от солнечных лучей. Благодаря применению нано керамики прочность красочного покрытия возрастает в несколько раз.

Преимущества использования защитного покрытия

На сегодняшний день существует много различных способов защиты кузова автомобиля. Разные мастерские предлагают свои варианты. Используя защитное покрытие ceramic pro, вы одновременно получаете много преимуществ:

Усиливается цветовой фон краски;

Покрытие имеет глянцевую поверхность;

Не подвергается перепадам температур и погодных явлений;

Обеспечивает стопроцентную защиту от сколов и небольших царапин;

Бережет краску от выгорания и химического воздействия;

Нанесенное покрытие будет защищать ваш транспорт минимум пять лет.

Если вы решили защитить кузов своего автомобиля, то керамик про — это один из самых надежных и проверенных вариантов. Осуществляется нанесение покрытия возможно только в специализированных мастерских. Не стоит пытаться выполнить работу самостоятельно, ведь есть много нюансов, которые знают только высококвалифицированные профессионалы.

В зависимости от количества нанесенных слоев покрытия стоимость также будет варьировать, но при этом она будет намного ниже, нежели красить кузов по новой. Данный тип покрытия могут себе позволить автомобилисты любого достатка, которые хотят, чтобы их железный конь оставался ухоженным и привлекательным.

Оценить всю пользу от нано керамического покрытия можно только в том случае, если вы испытали его на своем автомобиле.