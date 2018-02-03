Hyundai Sonata может «прописаться» на заводе «Автотора»‍ весной 2018 года

На заводе «Автотора» весной 2018 года может начаться выпуск седана Hyundai Sonata. Как стало известно, сейчас руководство корейского автопроизводителя намерено договорится о сборке этой модели.

Директор Hyundai Motor в России рассказал журналистам RNS, что в компании сейчас изучают возможность локализации Hyundai Sonata в России. В качестве сборочной площадки рассматривается «Автотор».

Также представитель Hyundai Motor напомнил, что мае в России стартуют продажи обновленного микроавтобуса Hyundai H1, а в августе появится обновлённый кроссовер Tucson и новое поколение Santa Fe.

К тому же стало известно, что в феврале будут расширены комплектации для Solaris, а для кроссовера Creta появятся новые опции.