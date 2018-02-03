Составлен ТОП-10 самых продаваемых коммерческих авто на рынке России

Российские аналитики из Автостат подготовили рейтинг самых популярных коммерческих автомобилей в России на основании их продаж за прошлый год. Отмечается, что в прошлом году продажи таких автомобилей составили 108,4 тыс. единиц, что превышает результат 2016 года на 16,7%.

На первом месте составленного ТОП-10 самых популярных легких коммерческих автомобилей в России оказался GAZ Gazelle NEXT.

Эта модель разошлась тиражом в количестве 25,8 тыс. экземпляров и заняла наибольшую долю на рынке. Продажи автомобиля выросли на 37,6%.

На второй строчке расположился УАЗ 3909 с результатом 10,9 тыс. проданных штук, что на 19% больше. В тройке лидеров по продажам в прошлом году оказался GAZ 3302 – 10,8 тыс. ед., +3%.

Четвертое и пятое место оказалось за LADA Largus VU (8,6 тыс. ед.; +33%) и Ford Transit (8,3 тыс. ед.; +68%).