Представленный в прошлом месяце новый бюджетный кроссовер Datsun Cross уже отправился на конвейер. Сборка автомобиля стартовала на предприятии компании Nissan в Индонезии.
Новый бюджетный кроссовер Datsun Cross встал на конвейер
03.02.2018 07:28
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Первые партии новинки доберутся до дилеров уже в марте 2018 года.
Напомним, что автомобиль на рынке Индонезии будет предлагаться с 1,2-литровым бензиновым мотором, мощность которого составит 68 или 78 лошадиных сил.
Среди трансмиссий будет пятискоростная механика или вариатор, которые будут работать только с приводом на одну ось, тогда как полноприводная система не предусмотрена.
Больше подробностей об автомобиле портал ТвоёАвто сообщал ранее. Ранее также стало известно, что бюджетный хэтчбек Datsun redi-GO получил роботизированную КП.
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