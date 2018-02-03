Новый бюджетный кроссовер Datsun Cross встал на конвейер

Представленный в прошлом месяце новый бюджетный кроссовер Datsun Cross уже отправился на конвейер. Сборка автомобиля стартовала на предприятии компании Nissan в Индонезии.

Первые партии новинки доберутся до дилеров уже в марте 2018 года.

Напомним, что автомобиль на рынке Индонезии будет предлагаться с 1,2-литровым бензиновым мотором, мощность которого составит 68 или 78 лошадиных сил.

Среди трансмиссий будет пятискоростная механика или вариатор, которые будут работать только с приводом на одну ось, тогда как полноприводная система не предусмотрена.

Больше подробностей об автомобиле портал ТвоёАвто сообщал ранее. Ранее также стало известно, что бюджетный хэтчбек Datsun redi-GO получил роботизированную КП.