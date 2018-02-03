Новый спортивный минивэн Mercedes-Benz Vito Sport Line‍ приедет в Россию

На российском рынке весной начнутся продажи Mercedes-Benz Vito в версии Sport Line, который можно будет узнать по изменённому переднему бамперу и боковым молдингам.

В марте в России стартуют продажи минивэна Vito Sport Line, о чем этом сообщили в российском офисе марки журналу «Движок».

В новой версии минивэна будет изменений бампер, боковые молдинги и капот, к тому же эти элементы будут обклеены черной пленкой с контрастными полосками.

В новое версии Vito получил атермальные стекла с тонированными боковыми окнами, хромированной решеткой радиатора и окантовкой стекол.

Также для Sport Line в качестве опции предложат панорамную крышу, 19-дюймовые колесные диски и полный привод.

В салоне спецверсии появится обшитый кожей руль и рычаг коробки передач, а еще добавлены велюровые коврики и хромированные элементы. Версия Sport Line будет доступна для Vito с полной массой 2.8, 3.05 и 3.1 тонны.