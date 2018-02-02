Audi выпустила 705-сильную модификацию универсала Audi RS6 Avant

Заряженный универсал будет выпущен ограниченным тиражом и его посвятили Audi RS2 1994 года. Компания Audi представила новый «заряженный» RS6 Avant, который получил более мощный мотор,доработанный специалистами ателье ABT Sportsline.

За счет ряда доработок мощность RS6 Avant была увеличена с 605 до 705 лошадиных сил, также в модель была добавлена титановая выхлопная система.

Кузов универсала выкрасили в синий цвет, а салон обшили кожей и алькантарой с добавлением элементов из углепластика.

Также в салоне были добавлены элементы синего цвета, которые при желании можно заменить на черные.

Узнать доработанный RS6 Avant можно будет по затемнённой оптике и 21-дюймовым колесным дискам.

Модель будет выпущена ограниченным тиражом в 150 единиц, а минимальная стоимость «заряженного» Audi RS6 Avant Германии составит от €124,2 тыс.



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