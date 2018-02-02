Заряженный универсал будет выпущен ограниченным тиражом и его посвятили Audi RS2 1994 года.
Компания Audi представила новый «заряженный» RS6 Avant, который получил более мощный мотор,доработанный специалистами ателье ABT Sportsline.
Audi выпустила 705-сильную модификацию универсала Audi RS6 Avant
Заряженный универсал будет выпущен ограниченным тиражом и его посвятили Audi RS2 1994 года.
За счет ряда доработок мощность RS6 Avant была увеличена с 605 до 705 лошадиных сил, также в модель была добавлена титановая выхлопная система.
Кузов универсала выкрасили в синий цвет, а салон обшили кожей и алькантарой с добавлением элементов из углепластика.
Также в салоне были добавлены элементы синего цвета, которые при желании можно заменить на черные.
Узнать доработанный RS6 Avant можно будет по затемнённой оптике и 21-дюймовым колесным дискам.
Модель будет выпущена ограниченным тиражом в 150 единиц, а минимальная стоимость «заряженного» Audi RS6 Avant Германии составит от €124,2 тыс.
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