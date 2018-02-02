Новый хэтчбек Kia Rio появится на рынке летом 2018 года

Корейский автопроизводитель решил для китайского рынка разработать новую версию Kia K2 (модель в России продается под названием Rio).

На китайском рынке в 2018 году появится хэтчбек Kia K2S, основанный на новом поколении К2/Rio. Эта модель с кормы будет выглядеть как KX Cross/ Rio X-Line за исключением отсутствия пластикового обвеса и сдвоенного патрубка выхлопной системы.

Известно, что хэтчбек получил следующие размеры: 4 200 мм — длина, 1 720 мм — ширина, 1 460 мм — высота, колесная база — 2 600 мм.

Моторная гамма «пятидверки» будет как у седана. Так под капотом будет устанавливаться 1,4 или 1,6-литровые моторы мощностью 107 и 123 л.с. соответственно.