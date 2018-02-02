FAW начинает продажи клона Volkswagen Jetta в лице седана Junpai A50

Представленный в прошлом году в Шанхае новый седан от китайской компании стал доступен для предзаказа. Первые партии клона Volkswagen Jetta в лице седана Junpai A50 доберутся до дилеров в марте.

В основе Junpai A50 располагается платформа второго поколения Volkswagen Jetta, от него же достались и силовые установки. Дизайн седана выполнен в стилистике немецкой модели.

Габариты А50 составляют 4 550/1750/1496 мм, а расстояние между осями – 2,6 метра. В движение четырехдверка будет приводится турбированным 1,5-литровым двигателем.

Мощность силового агрегата составит 109 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предложат пятискоростную механику, которая передаст крутящий момент исключительно на переднюю ось.

Позже седан будет доступен для покупки с литровым двигателем и роботизированной коробкой. Стоимость седана составляет от 60 000 до 68 000 юаней, а этот от 530 000 до 600 000 тысяч рублей.