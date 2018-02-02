Российское подразделение американской компании Ford назвало самые популярные цвета автомобилей в России, а также опции, которые чаще всего выбирают россияне при покупке моделей Ford.

Так, Ford назвала самые популярные цвета своих автомобилей в России и на первом месте оказался белый (Frozen White) – 36% от общего объёма проданных авто.

В основном в таком цвете выбирают автомобили Focus, Fiesta, Explorer, Kuga, Mondeo и EcoSport. Черный и серебристый оказались на втором месте с показателями около 18% проданных авто в таких цветах.

Среди автомобилей, которые чаще выбирали в таких вариантах окраса кузова оказались Focus, Kuga и Explorer.

Третий самый популярный цвет — серебристый металлик, на долю которого пришлось 9.5%. Такой цвет наиболее часто выбирали покупатели EcoSport.

Синий и коричневый цвета являются наиболее востребованы среди других вариантов и их доля составила 7% и 3%.

Кроме этого в компании рассказали, что большая часть клиентов выбирала автомобили Ford с автоматической коробкой передач, на долю которой пришлось 78% от общих продаж в 2017 году. Также у россиян пользуется спросом пакет опций «Зимний».