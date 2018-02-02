Линейка комплектаций внедорожника Fortuner, вышедшего на наш рынок в ноябре прошлого года, пополнилась новыми вариантами. Теперь для модели, как и было обещано, стал доступен бензиновый двигатель.

Toyota в Россию привезла внедорожник Fortuner с бензиновым мотором. До этого автомобиль предлагался только с турбированным дизельным агрегатом объёмом 2,8 литра.

Мощность этого мотора составляет 177 лошадиных сил при 450 Нм, а пару ему составляет шестискоростной автомат.

Теперь моторная гамма пополнилась бензиновым 2,7-литровым двигателем, мощность которого составляет 166 лошадиных сил при 245 Нм крутящего момента.

Для этого двигателя будет доступен в качестве трансмиссии шестискоростной автомат или пятиступенчатая механическая коробка передач. Система привода будет на обе оси.

Бензиновый двигатель будет доступен в комплектациях «Стандарт» и «Комфорт». Минимальная цена внедорожника с бензиновым мотором и механикой составит 1 999 000 рублей, а комплектация с шестискоростной трансмиссией оценена в 2 349 000 рублей.