Новый родстер Rezvani посвятили сверхзвуковому самолету-разведчику‍

Rezvani выпустит всего пять экземпляров родстера Beast Blackbird, который получил название в честь самолета Blackbird.

Карбоновый родстер массой всего 885 кг получил высокопроизводительный четырехцилиндровый мотор, который выдает 700 лошадиных сил. Этот двигатель позволяет совершить разгон от 0 до 96 км/ч за 2,9 секунды.

В Rezvani Beast Blackbird 2,5-литровый мотор получил большое количество доработок. Так, в нем установили кованные, шатуны, клапаны и поршни, также изменили электронный блок управления и добавили новый приводной нагнетатель.

Трансмиссия для гиперкара предлагается механическая или секвентальная с возможностью переключения скоростей подрулевыми лепестками. Стоимость Beast Blackbird составляет 225 тыс. долларов.