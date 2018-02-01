Rezvani выпустит всего пять экземпляров родстера Beast Blackbird, который получил название в честь самолета Blackbird.
Новый родстер Rezvani посвятили сверхзвуковому самолету-разведчику
01.02.2018 21:46
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Карбоновый родстер массой всего 885 кг получил высокопроизводительный четырехцилиндровый мотор, который выдает 700 лошадиных сил. Этот двигатель позволяет совершить разгон от 0 до 96 км/ч за 2,9 секунды.
В Rezvani Beast Blackbird 2,5-литровый мотор получил большое количество доработок. Так, в нем установили кованные, шатуны, клапаны и поршни, также изменили электронный блок управления и добавили новый приводной нагнетатель.
Трансмиссия для гиперкара предлагается механическая или секвентальная с возможностью переключения скоростей подрулевыми лепестками. Стоимость Beast Blackbird составляет 225 тыс. долларов.
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