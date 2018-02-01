Рассекречен салон нового семиместного минивэна Baojun 360

General Motors распространила официальные изображения салона нового минивэна Baojun 360, который в продаже на китайском рынке появится во втором квартале 2018 года.

Новый семиместный минивэн Baojun 360 получил стилистику от моделей Baojun 510 и Baojun 530, при этом оригинальным в салоне будет передняя панель, цифровая приборная панель и новый блок управления климатом.

Новинка в модельном ряду марки Baojun расположится ниже автомобиля с индексом 730. Габариты компактвэна составят: 4 615/1 735/1 640 мм, а расстояние между осями будет 2 750 мм.

Что касается силовой линейки, то она будет представлена полуторалитровым бензиновым мотором, мощность которого составит 112 лошадиных сил.

Среди трансмиссии будет доступна пятискоростная механика или робот, которые будут работать с переднеприводной системой.