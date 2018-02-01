Китайская компания провела официальную презентацию анонсированного ранее кроссовера Chery Tiggo 8. Новинка получила семиместный салон и дизайнерские решения от прошлогоднего концепта Chery Exeed TX.
Новый трехрядный кроссовер Chery Tiggo 8 рассекречен официально
01.02.2018 21:25
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На китайском рынке продажи семиместного кроссовера Chery Tiggo 8 стартуют в этом году. Презентация новинки проходила в Китае, при этом всех подробностей об автомобиле в компании не рассекретили.
По предварительным данным моторная гамма Chery Tiggo 8 будет представлена полуторалитровым турбированным двигателем мощностью 152 лошадиных силы и двухлитровым 122-сильным агрегатом.
Система привода будет только на переднюю ось, тогда как полный привод для модели предусмотрен не будет. Премьера Chery Tiggo 8 состоится в апреле на автосалоне в Пекине.
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