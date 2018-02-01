Уже в 2019 году будет представлен первый серийный электрический мотоцикл от легендарной марки мотоциклов Harley-Davidson. По данным Autoblog, компания намерена через 18 месяцев представить элеткробайк, который поможет компании стать лидером в данном сегменте.
Harley-Davidson выпустит электрический байк уже в 2019 году
01.02.2018 20:57
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В 2014 году был впервые представлен проект под названием LiveWire. Это первый прототип электрического мотоцикла американской компании.
Прототип мотоцикла тогда оснастили 75-сильным мотором и аккумулятором 7 киловатт-часов.
Это позволяло электрическому мотоциклу разгонятся от 0 до 96 км/ч за 4 секунды, максимальная скорость LiveWire — 160 км/ч.
Прототип получил запас хода 80 километров, но в его серийной версии этот показатель должен быть увеличен как минимум вдвое.
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