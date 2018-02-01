Harley-Davidson выпустит электрический байк уже в 2019 году‍

Уже в 2019 году будет представлен первый серийный электрический мотоцикл от легендарной марки мотоциклов Harley-Davidson. По данным Autoblog, компания намерена через 18 месяцев представить элеткробайк, который поможет компании стать лидером в данном сегменте.

В 2014 году был впервые представлен проект под названием LiveWire. Это первый прототип электрического мотоцикла американской компании.

Прототип мотоцикла тогда оснастили 75-сильным мотором и аккумулятором 7 киловатт-часов.

Это позволяло электрическому мотоциклу разгонятся от 0 до 96 км/ч за 4 секунды, максимальная скорость LiveWire — 160 км/ч.

Прототип получил запас хода 80 километров, но в его серийной версии этот показатель должен быть увеличен как минимум вдвое.