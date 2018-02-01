Суперкар в стилистике классических Ferrari представит экс-глава Lotus

Основанное бывшим руководителем Lotus ателье Ares Design разрабатывает еще один ретросуперкар. Об этом стало известно на презентации прототипа Project Panther, который является современной интерпретации De Tomaso Pantera.

Пока ателье показало только эскизы своего проекта Project Pony. В его основе будет современный GTC4Lusso, от которого также достанется и мотор.

Внешне в Project Pony можно будет узнать модели Ferrari, которые были выпущены между 1972 и 1989 годом. Это популярные того времени модели 365 GT42+2, 400 и 412.

Силовой агрегат Project Pony будет позаимствован от GTC4Lusso, у которого установлен 690-сильный 6,3-литровый мотор V12 и семиступенчатая роботизированная трансмиссия.

Кузов у Project Pony будет выполнен полностью из углепластика. Презентованный Project Panther создан на базе Lamborghini Huracan и у него кузов также создан из композитного материала.