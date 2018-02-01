Основанное бывшим руководителем Lotus ателье Ares Design разрабатывает еще один ретросуперкар. Об этом стало известно на презентации прототипа Project Panther, который является современной интерпретации De Tomaso Pantera.
Суперкар в стилистике классических Ferrari представит экс-глава Lotus
01.02.2018 21:00
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Пока ателье показало только эскизы своего проекта Project Pony. В его основе будет современный GTC4Lusso, от которого также достанется и мотор.
Внешне в Project Pony можно будет узнать модели Ferrari, которые были выпущены между 1972 и 1989 годом. Это популярные того времени модели 365 GT42+2, 400 и 412.
Силовой агрегат Project Pony будет позаимствован от GTC4Lusso, у которого установлен 690-сильный 6,3-литровый мотор V12 и семиступенчатая роботизированная трансмиссия.
Кузов у Project Pony будет выполнен полностью из углепластика. Презентованный Project Panther создан на базе Lamborghini Huracan и у него кузов также создан из композитного материала.
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