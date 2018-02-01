Представленный в конце 2016 года кроссовер Volkswagen Teramont, известный также как Atlas, готовится к выходу на российский рынок. В октябре прошлого года стало известно, что новинка выйдет на рынок в апреле, а между тем на официальном сайте компании в России уже появилась и страница, посвященная Volkswagen Teramont.
Новый кроссовер Volkswagen Teramont появится в России весной
01.02.2018 20:54
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До российского покупателя модель доберется с 8-диапазонным «автоматом» и полным приводом.
Моторная гамма в России будет состоять из двух бензиновых моторов это 180-сильный 2,0-литровый турбомотор и 3,6-литровый атмосферный ДВС генерирующий 276 л.с.
Среди трансмиссий будет предложен восьмискоростной автомат.
Напомним, что семиместный внедорожник Teramont имеет длину 5037 мм, а его колесная база составляет 2 979 мм. Предварительная стоимость новинки составит около 2,2 миллиона рублей.
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