Лучшее средство против угона автомобиля назвал эксперт

Недавно была опубликована статистика угонов автомобилей в России в целом и в Москве , о чем портал ТвоёАвто уже писал. Как известно, самыми угоняемыми автомобилями в прошлом году стали модели марок Lada, Toyota и Hyundai.

Между тем автомобильный эксперт решил рассказать, какие есть способы защиты автомобиля от угонов.

Как рассказал эксперт Юрий Гейко в эфире радио «Комсомольская правда», лучшее средство от угона автомобиля – страховка.

По мнению автоэксперта страховка автомобиля является самым лучшим средством от угона. При этом необходимо обезопаситься и механическими, а также электронными способами защиты.

Так, эксперт предлагает ставить различные системы защиты, блокираторы на педали, коробку передач и руль.

При этом было отмечено, что сигнализацию лучше всего ставить в «гараже у дяди Васи», так как там делают сигнализацию по-своему.

Также еще один простой совет – парковать автомобиль по возможности в местах, где есть камеры видеонаблюдения.