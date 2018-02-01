Недавно была опубликована статистика угонов автомобилей в России в целом и в Москве, о чем портал ТвоёАвто уже писал. Как известно, самыми угоняемыми автомобилями в прошлом году стали модели марок Lada, Toyota и Hyundai.
Лучшее средство против угона автомобиля назвал эксперт
01.02.2018 09:48
770 0
Между тем автомобильный эксперт решил рассказать, какие есть способы защиты автомобиля от угонов.
Как рассказал эксперт Юрий Гейко в эфире радио «Комсомольская правда», лучшее средство от угона автомобиля – страховка.
По мнению автоэксперта страховка автомобиля является самым лучшим средством от угона. При этом необходимо обезопаситься и механическими, а также электронными способами защиты.
Так, эксперт предлагает ставить различные системы защиты, блокираторы на педали, коробку передач и руль.
При этом было отмечено, что сигнализацию лучше всего ставить в «гараже у дяди Васи», так как там делают сигнализацию по-своему.
Также еще один простой совет – парковать автомобиль по возможности в местах, где есть камеры видеонаблюдения.
Комментарииcomments powered by HyperComments