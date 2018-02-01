Две модели LADA улучшили позиции в европейском топ-100 хитов продаж‍

В европейском рейтинге самых продаваемых автомобилей две модели российской марки поднялись на несколько позиций выше. Так, LADA Granta и Vesta улучшили позиции в европейском ТОП-100 хитов продаж.

Как пишет Автостат, отечественный седан Лада Веста оказался на 25 позиций выше, чем годом ранее.

Объём реализованных единиц модели составил 79 545, а ближайшими конкурентами модели в списке оказались Mazda CX-5 и Renault Twingo, занявшие 69-ю и 71-ю позиции соответственно.

Веста расположилась на 70-м месте. Автомобиль LADA Granta расположился на 55-й строчке с результатом 96 878 проданных штук.

Позицией выше оказался Toyota CH-R, а уступает Гранте Hyundai i10.