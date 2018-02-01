«УАЗ» весной выпустит юбилейную версию УАЗ «Буханка»

Ульяновский автомобильный завод празднует 60-летний юбилей легендарного УАЗ-450, прозванного как «Буханка». Впервые с конвейерной линии завода автомобиль сошел в конце января 1958 года. Юбилей модели стал поводом для выпуска его юбилейной спецверсии.

Сейчас подробностей об этой версии не раскрывается, но уже известно, что она будет представлена весной этого года. Как и положено спецверсиям, юбилейный выпуск будет ограничен тиражом.

Предполагается, что отличаться такая версия особо не будет, по крайней мере технические характеристики не изменяться.

«На протяжении уже 60 лет УАЗ-450 остается востребованной моделью на отечественном авторынке. Компоновка с плавными переходами линий кузовных деталей, цельное гнутое лобовое стекло, обеспечивающее хороший обзор, два ведущих моста, а также неприхотливость и надежность обеспечили многолетнюю стабильную популярность этих машин, особенно в условиях бездорожья» — говорится в сообщении компании.

«Буханка» выпускалась в различных версиях: бортовой грузовик УАЗ-450Д, цельнометаллический фургон УАЗ-450, санитарный автомобиль УАЗ-450А.

Затем появился микроавтобус УАЗ-450В. Уже в 1959 году впервые был заключен контракт на поставку 35 автомобилей на экспорт.

В целом семейство УАЗ-450 выпускалось до 1965 года и за этот период с конвейера сошло 55 тысяч автомобилей в разных версиях.

Первая модернизация семейства прошла в 1966 году. Тогда автомобиль получил верхнеклапанный двигатель, 4-скоростную коробку передач, а также измененное оформление кабины.

Поноприводные версии стали носить индекс УАЗ-452. Уже в 2007 году в рамках проекта «Здоровье» УАЗ поставил более двух тысяч автомобилей по всей России.

В 2016 году автомобиль обновили. Обновление автомобиля марки УАЗ коснулось в основном предлагаемых опций.

В частности «буханка» получила новые сидения, которые теперь обогреваются, измененную панель приборов, где появились новые кнопки.

Помимо этого, для автомобиля было подготовлено место для магнитолы, появилась 12-вольтовая розетка, перчаточный ящик, руль с многофункциональными подрулевыми переключателями, а также улучшенная шумоизоляция.

Некоторые версии этого авто получили еще и дополнительный отопитель салона для пассажиров, которые находятся на задних сидениях.

Еще «буханка» получила усиленную раму и кронштейны кузова, что повлияло на надежность модели.