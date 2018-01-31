Представители компании Seat официально объявили о новом суббренде, под которым будут предлагаться спортивные версии автомобилей. Как сообщается, Seat выделила Cupra в отдельный суббренд для «заряженных» авто.

Автомобили под этим брендом будут выпускаться с собственным логотипом.

Официальная презентация бренда состоится 22 февраля, тогда как первая модель новой марки будет представлена общественности в рамках Женевского автосалона в марте.

По предварительным данным новинкой станет компактный кроссовер Ateca, но подробностей о нем пока нет.

Напомним, что сейчас версия Cupra предлагается только для хэтчбека и универсала Leon.

Эти автомобили оснащены турбированным двухлитровым двигателем, мощность которого составляет 300 л.с.

