Американский внедорожник теперь будет доступен для покупки с более мощным силовым агрегатом и новой коробкой передач. Также для модели предложат расширенный список оборудования.

Cadillac привезла в Россию обновленный внедорожник Escalade, который во внешности практически не изменился. При этом цветовая гамма пополнилась тремя новыми вариантами окраса кузова, а также будут доступны колесные диски нового дизайна.

Самым главным изменение в Escalade станет 6,2-литровый восьмицилиндровый двигатель, мощность которого составит не 409 л.с. как у предшественника, а 426 л.с. Кроме этого, вместо шестиступенчатого автомата, пару двигателю составит теперь восьмискоростной автомат TapShift.

В полноприводной версии автомобиль разгонится до первой сотни за 6,7 секунды, а расход топлива составит 13,1 литра на 100 км пути в смешанном цикле.

В списке доступного оборудования предложат зеркало заднего вида с функцией трансляции потокового видео и система автоматической парковки, подвеска Magnetic Ride Control, светодиодные фары, передние сидения с подогревом и электрорегулировкой по 12 направлениям, восьмидюймовый экран мультимедийной системы, проекционный дисплей и другое.

Стоимость обновленной версии внедорожника составит 4 990 000 рублей минимум, а удлиненная версия Cadillac Escalade оценена в 4 290 000 рублей минимум.