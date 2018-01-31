Премьера хэтчбека Ford Focus нового поколения состоится в апреле

Появились новые подробности о следующем поколении Ford Focus, а также стала известна дата официально презентации модели. Ранее предполагалось, что премьера нового поколения Ford Focus состоится в марте на Женевском автосалоне, однако по новым данным его дебют будет проходить в апреле.

Как сообщили в компании, они планируют провести презентацию Focus в апреле на специальном мероприятии.

У новой генерации автомобиля будет пять разных модификаций, в том числе и роскошная версия Vignale, внедорожный вариант Active, а также заряженная версия ST.

В экстерьере хэтчбека появятся светодиодные фары головного света, новая радиаторная решетка, а также передний и задний бамперы.

В салоне, как ожидается, дизайн будет выполнен в стилистике нового Fiesta. В основе новой генерации Ford Focus расположится новая платформа, за счет которой вес автомобиля будет снижен на 50 кг, а колесная база станет меньше на 50 мм.

Линейка двигателей будет представлена полуторалитровым бензиновым, аналогичного объёма дизельным и 2,0-литровым дизельным агрегатом. В качестве трансмиссии предложат шестискоростную механику или робот с двумя сцеплениями.