Кроссовер Renault Duster подорожал в России на 15-27 тыс. рублей‍

Один из самых популярных кроссоверов на российском рынке в 2018 году подорожал до 27 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Об удорожании стало известно агентству Автостат, которые провели мониторинг цен на новые автомобили.

Так, стало известно, что Renault Duster стал дороже январе на 15-27 тысяч рублей.

Снова отмечается, что речь идет об удорожании кроссоверов, собранных в 2018 году. В процентном соотношении повышение цен составило от 1,7 до 3,1%.

В базовой комплектации кроссовер 2018 года выпуска оценен в 659 000 рублей, что на 20 тысяч рублей больше.

Топовая комплектация теперь имеет ценник 1 046 990 рублей, а это больше на 27 тысяч рублей.