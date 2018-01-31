Один из самых популярных кроссоверов на российском рынке в 2018 году подорожал до 27 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Об удорожании стало известно агентству Автостат, которые провели мониторинг цен на новые автомобили.
Кроссовер Renault Duster подорожал в России на 15-27 тыс. рублей
31.01.2018 18:08
45 0
Так, стало известно, что Renault Duster стал дороже январе на 15-27 тысяч рублей.
Снова отмечается, что речь идет об удорожании кроссоверов, собранных в 2018 году. В процентном соотношении повышение цен составило от 1,7 до 3,1%.
В базовой комплектации кроссовер 2018 года выпуска оценен в 659 000 рублей, что на 20 тысяч рублей больше.
Топовая комплектация теперь имеет ценник 1 046 990 рублей, а это больше на 27 тысяч рублей.
Комментарииcomments powered by HyperComments