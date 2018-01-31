Свой первый электрический кроссовер I-Pace‍ Jaguar показала на видео

В компании Jaguar готовят к выходу свой первый полностью электрический кроссовер, получивший название I-Pace. Сегодня производитель опубликовал официальный видеоролик с тестовых испытаний новинки.

Также Jaguar анонсировала его презентацию, которая запланирована на 1 марта текущего года и будет проходить на специальном закрытом мероприятии.

При этом мировая премьера электрокроссовера будет проходить на мотор-шоу в Женеве 6 марта. Новый I-Pace был протестирован на полигоне в Швеции, где температура опускается до минус 40 градусов.

Для кроссовера предложат систему быстрой зарядки, за счет которой можно будет зарядить кроссовер до 80% за 45 минут.

