Хэтчбек Kia cee’d нового поколения замечен на тестах в серийном кузове

Ожидается, что премьера третьего по счету поколения модели состоится уже в марте на автосалоне в Женеве. Недавно фотошпионы заметили Kia cee’d нового поколения в серийном кузове.

Хэтчбек новой генерации получит стилистику от нового Cerato. В экстерьере в отличие от предшественника появится новая радиаторная решетка, оптика, а также передний и зданий бамперы.

Некоторые дизайнерские решения выполнены в стилистике концептуального Proceed.

Линейка двигателей модели будет представлена бензиновым трехцилиндровым двигателем объёмом 1,0 литра и мощностью 120 л.с., а также 1.4-литровым 140-сильным двигателем.

Дизельная линейка двигателей будет представлена 1,6-литровым мотором, мощность которого будет 110 или 136 лошадиных сил.

Среди трансмиссии будет доступна шестискоростная механика или семиступенчатая роботизированная коробка с двойным сцеплением.