Составлен топ-10 самых популярных в России кроссоверов с пробегом‍

Аналитики агентства Автостат подготовили рейтинг подержанных автомобилей на российском рынке на основании их продаж за прошлый год. Так, были названы самые популярные в России внедорожники с пробегом.

Как сообщают аналитики, в прошлом году на вторичном рынке было реализовано 1,1 миллиона кроссоверов и внедорожников, а этот результат оказался ниже прошлогоднего на четыре процента.

Лидирует по продажам внедорожник LADA 4×4, продажи которого составили 97,5 тысячи, что на один процент меньше.

На втором месте по продажам располагается внедорожник Chevrolet Niva с результатом 69,8 тыс. ед. Третья строчка в рейтинге досталась японскому кроссоверу Toyota RAV4 с пробегом, который был перепродан в количестве 38,6 тыс. штук, что на один процент больше.

В первой пятерке расположились Nissan X-Trail (30,7 тыс. ед.) и Qashqai (29,8 тыс.ед.).