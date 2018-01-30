Обновленный кроссовер Haval H7 представлен официально

Китайская компания Great Wall провела официальную презентацию обновленной версии кроссовера Haval H7 в исполнении Blue Label. Старт продаж кроссовера после обновления запланирован на март 2018 года.

В отличие от предшественника кроссовер получил длину больше на 15 мм. В экстерьере изменилась радиаторная решетка, появились новые бамперы и противотуманные фары.

Список оборудования модели пополнился новыми опциями и системами. Моторная гамма все также представлена двухлитровым двигателем, мощность которого составляет 231 л.с.

В качестве трансмиссии будет доступна роботизированная коробка с двумя сцеплениями, которая передаст крутящий момент на обе оси.