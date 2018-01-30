Японский автопроизводитель отчитался о продажах своих автомобилей на мировом рынке. Согласно этим данным стало известно, что продажи автомобилей Toyota Motor в 2017 году в мире выросли на 2,1% до 10,386 млн единиц.

При этом производство машин японской компании выросло на 2,5% и составил 10,466 млн единиц.

Только на японских предприятиях Toyota Motor выпустила 3,619 млн легковых автомобилей, а этот показатель оказался на 6.2% больше.

Коммерческих машин марки было собрано на японских заводах 645 500 экземпляров, что на 0,4% больше.

Также увеличение объёмов производства в прошлом году наблюдалось на территории Латинской Америки, Европе, Азии и Африки.